Trevelyan, Avustralya’nın ABD ve İngiltere ile yaptığı nükleer teknoloji içeren AUKUS anlaşmasına ilişkin Avustralya merkezli National Press Club’a açıklamalarda bulundu.

Bunun “heyecan verici bir proje olacağını” belirten Trevelyan, 8 nükleer enerjili denizaltının Avustralya’ya teslimi için 3 ulusun yakın şekilde çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Trevelyan, nükleer denizaltıların “sadece Avustralya için değil, Hint-Pasifik bölgesi ve Pasifik adaları için de Avustralya’nın güvenlik taahhüdünün tartışmasız olduğunu garanti edeceğini” vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ay, kendi ülkesi ile olan denizaltı anlaşmasını bozarak, ABD ve İngiltere ile anlaşmaya varan Avustralya’nın nükleere geçişini “Çin ile çatışma” olarak değerlendirmişti.

Trevelyan ise bu konuda Macron’a katılmadığını belirterek “Pasifik büyük bir yer. Nükleer güçlü denizaltılara sahip olmak, daha uzun süre daha ileri gidebileceğiniz anlamına geliyor, bu pratik bir mesele.” ifadelerini kullandı.

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 konvansiyonel dizel elektrikli denizaltı yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmayı Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

AUKUS anlaşması kapsamında 8 nükleer denizaltıdan ilkinin 2040'a kadar teslim edilmesi bekleniyor.