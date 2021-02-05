Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere, 3 Çinli casusu sınır dışı etti
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'nin iç istihbarat servisi MI5, gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casususun gerçek kimliklerini ortaya çıkardı. Casusların, geçen yıl sınır dışı edildiği öne sürüldü.
Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre isimleri açıklanmayan 3 kişi, gazeteci vizesi alarak son 1 yılda İngiltere'ye geldi.
Üç farklı Çin medya kurumuna çalışacaklarını söyleyen kişilerin, esasen dış istihbarattan sorumlu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu olduğu anlaşıldı.
Gerçek kimlikleri ortaya çıkınca sınır dışı edildiler
Ajanlar, gerçek kimlikleri İngiltere'nin iç istihbarat servisi MI5 tarafından ortaya çıkarılmasının ardından sınır dışı edildi.
İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, dün, ülkede İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) editöryal sorumluluğa sahip olmadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal etmişti.
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