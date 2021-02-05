Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağı Etna, şiddetli patlamalar ile birlikte gece yarısı lav püskürtmeye başladı.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağ küllerini de etrafa savurdu.

Etna Yanardağı, yılda birkaç kez harekete geçerek lav ve kül püskürtüyor.

Yanardağda geçen ay da hareketlilik gözlenmişti.

Etna'daki son büyük hareketlilik 2002 yılında meydana gelmişti.