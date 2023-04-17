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Dünya
AA 17.04.2023 20:03

İngiliz ve Alman jetlerinden, Rus savaş uçakları ve casus uçağına engelleme

İngiliz ve Alman savaş uçakları, NATO hava sahasına yakın uçan iki Rus savaş uçağı ve bir casus uçağını engelledi.

İngiliz ve Alman jetlerinden, Rus savaş uçakları ve casus uçağına engelleme
[Fotograf: AA]

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinden (RAF) yapılan açıklamada, Alman Hava Kuvvetleri ile RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetlerin, Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi üzerinde uçan iki Rus savaş uçağı ve bir casus uçağını engellemek üzere ortak bir görev gerçekleştirdiği bildirildi.

Uçaklardan birinin Rusya'dan Polonya yakınlarındaki Kaliningrad bölgesine uçan bir Rus istihbarat uçağı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bir RAF pilotunun şu ifadelerine yer verildi:

"Baltık Denizi üzerinde uçan Rus askeri uçaklarını sık sık görüyoruz ve bu nedenle bu bizim için rutin bir önlemeydi. Yine de bu uçakları durdurmanın önemi ve NATO hava sahasının kolektif savunmasına olan bağlılığımız sarsılmaz ve kararlı şekilde devam etmektedir.”

İngiliz ve Alman hava kuvvetleri, Azotize Operasyonu kapsamında NATO sınırının doğu kanadını korumak için birlikte çalışıyor.

İngiliz ve Alman uçakları, Estonya hava sahasına yaklaşan 2 Rus uçağını engellemişti

İngiliz ve Alman savaş uçakları, 15 Mart'ta da Estonya hava sahasına yaklaşan Rus yakıt ikmal uçağı ile askeri nakliye uçağını engellemişti.

Engelleme faaliyetinin iki ülke tarafından yapılan ilk NATO hava sahası güvenliği faaliyeti olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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