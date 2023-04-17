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Dünya
AA 17.04.2023 18:36

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-16 adımı

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-16 adımı

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