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AA
HABER GİRİŞ
17.04.2023 18:36
, 17.04.2023 18:42
SON GÜNCELLEME
17.04.2023 18:42
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-16 adımı
ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.
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