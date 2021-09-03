İngiliz The Times gazetesinden Lucy Perrin, İngiltere'nin Türkiye'ye gidecekler için, dönüşte karantina uygulama kararıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yazıda İngiltere'den daha az vaka sayısı olmasına rağmen İngilizlerin karantinasız Türkiye’ye gitmesinin yasak olduğu ancak Amerikalılar ve Rusların Türkiye'de tatil yaptığı hatırlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 8 Ağustos’tan beri turuncu listede olduğu ve İngiliz tatilcilerin Türkiye'ye gidemediği için tepki gösterdiği bilgisi verildi.

Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı

Türkiye neden kırmızı listede başlıklı haberde, "İngiliz tatilciler öfkeli. 2 Eylül itibarıyla 45 binden fazla İngiliz vatandaşı Türkiye’nin güvenli ülke listesine alınmasını istedi. 100 bin imzaya ulaştığında bu talep parlamentoda görüşülecek denildi.

İngiltere yönetiminin yeni kararını 16 Eylül’de alacağını yazan The Times, “Hükümetin 3 haftada bir değiştirdiği kararlar 20 Eylül’de yürürlüğe girecek” ifadesine yer verdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı her üç haftada bir güncellediği seyahat listesinde "trafik ışığı" tabir edilen sistemle COVID-19'la mücadele kapsamında seyahat kurallarını belirliyor.

Güney Afrika ve Güney Amerika'nın çoğu da dahil olmak üzere 61 diğer ülke ile birlikte Türkiye kırmızı listede kalmaya devam ediyor .