Mekke sevgisi ile yollara düştü, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolu yürüyerek mukaddes topraklara varmak üzere İngiltere'den yola çıktı. 52 yaşındaki Adam Muhammed'in menzili Kabe...

23 yıl önce Irak'tan ayrılan Muhammed'e yolculuğunda 3 tekerlekli aracı eşlik edecek. Aracın alt kısmında yatak, üst kısmında ise yolculuğu sürecinde ihtiyacı olacak elektriği üretmek için güneş panelleri yer alıyor.

"Yürüyerek çıktım yola, Avrupa’yı geçeceğim. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Mekke’ye. Önümüzdeki yıl hac döneminde Kabe’de olacağım inşallah. Yolculuk bir yıl sürecek. Bu seyahatle vermeyi hedeflediğim mesaj, Hazreti Muhammed’in ümmeti olarak bizim barıştan yana olduğumuz. Irkçılığa, teröre, bütün kötülüğe karşıyız. Dinde aşırıcılığa karşıyız."

İki ay sonra Türkiye'de olacak

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Muhammed, iki ay sonra Türkiye'de olmayı planlıyor.

Muhammed, "Türkiye ben seni seviyorum. İnşallah ben oraya geliyorum. İki ay sonra Türkiye’de olacağım. Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istiyorum. Çünkü ona çok güzel bir mesajım var. İnşallah beni kabul eder" dedi.

Muhammed, Mekke'ye giden yolculuk sırasında karşılaştığı kişilere de zemzem suyu ikram ediyor.

Haber: Bülent Dönmez