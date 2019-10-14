Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere'de yeni yasama döneminin açılış töreni için Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde çıkarak Westminster'daki tarihi parlamento binasına geldi. Kraliçe'nin parlamentoya geçişi İngilizler ve turistler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kraliçe, daha sonra İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda Boris Johnson hükümetinin programını özetlediği konuşmasını yaptı. Programda, Brexit, suçla mücadele, sağlık sistemi ve iklim değişikliğiyle mücadele ana konuları oluşturdu.

Hükümetin önceliği Brexit

Kraliçe, "Hükümetimin önceliğini, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'de ayrılmasını sağlamak oluşturuyor. Hükümetim, serbest ticaret ve dostane iş birliği temelinde AB ile yeni bir ortaklığa doğru çalışmayı amaçlıyor" diyerek konuşmasına başladı.

Serbest dolaşım hakkına son veren daha modern bir göç yasası çıkarılacağını söyleyen Kraliçe, hükümetin Birleşik Krallık'ta yaşayan ve katkı sağlayan AB vatandaşlarının ülkede kalma hakkına da bağlı olduğunu belirtti.

Hükümetin ayrıca finansal hizmetler için istikrar ve yeni fırsatlar sağlamak için adımlar atılacağını anlatan Kraliçe, ayrılık çerçevesinde balıkçılık, tarım, ticaret konularında yeni yasalar çıkarılacağını da söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kraliçe 2. Elizabeth, hükümetin yeni ekonomik planının, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin ekonomik büyümeye yatırım yapan sorumlu bir mali strateji ile desteklenmesi olduğunu belirtti.

Kraliçe, Brexit sonrası dış politika konusunda da "Birleşik Krallık AB'den ayrılırken, hükümetim küresel ilişkilerde liderlik rolünü oynamaya, çıkarlarını savunmaya ve değerlerini desteklemeye devam edecek" dedi.

Hükümetin en karmaşık uluslararası güvenlik sorunlarını çözme çabalarında ön saflarda yer alacağını vurgulayan Kraliçe, hükümetin küresel serbest ticareti destekleyeceği, en acil küresel zorlukları çözmek için uluslararası ortaklarla çalışacağı, iklim değişikliğiyle mücadeleye öncelik vereceğini belirtti.

Sembolik tören

İngiltere'de Kraliçe'nin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması dolayısıyla başkent Londra, renkli törenlere sahne oluyor.

Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde çıkan Kraliçe 2. Elizabeth, Westminster'daki tarihi parlamento binasına geliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kraliçe ve eşinin Lordlar Kamarası'ndaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarası'na giderek, milletvekillerini Lordlar Kamarası'na, Kraliçe'yi dinlemeye davet ediyor.

Bu davette Kraliçe'nin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarası'na doğru yürüyor ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı 3 kez çalıyor. Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçe'nin asası alınarak, Lordlar Kamarası'na geçiliyor.

Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçe'nin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.

Keçi derisinden kap ve parşömen kağıdı

Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarası'na geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor.

Kraliçe'nin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az 3 gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçe'nin onayı gerekiyor. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe ve eşi atlı arabayla Buckingham Sarayı'na dönüyor.

Kaynak: AA