İngiliz müzisyen Waters'dan, Filistin halkına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

No Sir @RTErdogan, it is we who should thank you and the people of Turkey for standing as a lone voice in the West against the Genocide of our brothers and sisters in #Palestine, thank you.



The film you made is brilliant and compassionate and beautiful and true and will be… https://t.co/F2nkPoFkWS — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) October 16, 2024

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.