İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy yeni doğan bebeği ile Avam Kamarası’nda oturdu ve Avam Kamarası Başkanı Jacob Rees-Mogg'dan yeni doğum yapan anneler için destek istedi.

Bazı milletvekillerinin annelere hayran olmadığını bildiğini, ancak meclis başkanının böyle düşünmediğine emin olduğunu belirten Creasy, "Bu parlamentodaki herkes doğum sigortası ve izin yasasına uyuyor mu?” diye sordu. Bu sırada bebeği ise mışıl mışıl uyuyordu...

Uslu bebek için de tebrik etti

Avam Kamarası Başkanı Rees-Mogg, Creasy'yi kamarada görmenin bir zevk olduğunu söyledi ve uslu bebeği nedeniyle de tebrik etti:

“Benimkiler elbette her yönden mükemmeller, ancak bir parlamento tartışması boyunca sessiz kalacaklarından emin değilim, bu yüzden onu en içten dileklerimle tebrik ediyorum...”

Creasy daha önce de oğlu bebekken parlamentoya gelmişti.

