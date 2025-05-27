İngiliz hukukçular İngiltere'nin İsrail'e yaptırımlar uygulamasını istedi

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'e karşı uygulanması gereken yaptırımları hatırlatan 829 hukukçu, İngiliz hükümetine hitaben yazılan "İşgal altındaki topraklar hakkında açık mektup" adlı metne imza attı.

Mektupta, işgal altındaki Filistin topraklarında ciddi uluslararası hukuk ihlalleri yapıldığına ve İsrail'in daha fazlasını yapma yönünde tehditlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

"Gazze'de bir soykırım yapılıyor ya da en azından bir soykırımın yapıldığına dair çok ciddi riskler bulunuyor." ifadesinin yer aldığı mektupta, Gazze'ye 11 hafta süren ablukanın ardından sınırlı yardım girişi yapıldığı hatırlatıldı.

Bunun yeterli olmadığı kaydedilen mektupta, İsrail'in bölgede artan askeri saldırılarına ve İsrailli bakanların "Gazze'yi ele geçirmek", "temizlemek" ve "fethetmek" gibi ifadelerine işaret edildi.

"Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in hukukun emredici normlarını ihlal ettiği yönünde karar verdi"

İşgal altındaki topraklarda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin yapıldığı vurgulanan mektupta, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in hukukun emredici normlarını ihlal ettiği yönünde karar verdiği de anımsatıldı.

Mektupta, İsrail'in Gazze'dekileri yerinden etme, Gazzelileri küçük bir bölgeye sıkıştırma ve başka ülkelere yerleştirme gibi planlarının da uluslararası insancıl hukukun, uluslararası ceza hukukunun ve uluslararası insan haklarının ciddi ihlali olduğuna işaret edildi.

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda artan sayıda yerleşim yeri kurma kararlarına da dikkat çekilen mektupta, "Her iki uygulama da Filistin halkının dokunulmaz nitelikteki kendi kaderini tayin etme hakkının İsrail tarafından uzun süredir daha da ağır şekilde ihlal edilmesine neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İngiltere dahil tüm ülkelerin soykırımı cezalandırmak, uluslararası insancıl hukuka saygıyı sağlamak, uluslararası hukukun geri alınamaz nitelikteki haklarının uygulanmasını sağlamak için adım atması gerektiğinin altı çizilen mektupta, "İngiltere'nin bu zamana kadarki eylemleri, bu standartları sağlama konusunda başarısız oldu." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta, İngiltere hükümetinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için 5 konuda acilen adım atmasını istendi.

Bunlar arasında, ateşkesi ve Gazze'ye yardım girişini sağlamak için gerekli adımların atılması, İsrail'in Filistin'de faaliyetlerde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) getirdiği yasağın kaldırılması için mevcut tüm araçların kullanılması yer aldı.

Mektupta, İngiltere'ye, Filistin'de belirtilen ihlallerde adı geçen İsrailli bakanlara, sivil ve askeri yetkililere seyahat ve finansal yaptırım uygulama çağrısı da yapıldı.

Hükümetin, İsrail'le var olan ticaret anlaşmalarını gözden geçirmeye ve ikili ilişkileri yakınlaştırması planlanan "2030 Yol Haritası"nı askıya almaya çağrıldığı mektupta, İsrail'e ticari yaptırım kararı alınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu mektupta, İngiltere'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrailli yetkililer için aldığı tutuklama emrini uygulaması istendi.

Mektupta, 11 eski hakim, Kral Danışmanı ya da Kraliçe Danışmanı ünvanlı 72 hukukçu, 113 hukuk bürosu ya da hukukçu örgütü kurucusu, 55 hukukçu profesör, 101 hukukçu akademisyen ve çok sayıda avukatın imzası yer aldı.

İmzacıların İngiltere'de görev yapan ya da İngiliz kurumları tarafından yetkilendirilmiş hukukçular olduğu belirtildi.