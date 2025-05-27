İsrailli esir yakınları, Netanyahu'yu kendilerine karşı "psikolojik terör" uygulamakla suçladı

Yerel basına konuşan esirlerin aileleri, Netanyahu'nun, daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından düzeltilmeye çalışılan, esirlerle ilgili "bugün olmazsa yarın" bir şeyler açıklayabilecekleri yönündeki ifadeleriyle kendilerini yok yere umutlandırarak, sorumsuz davrandığını vurguladı.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan esir Nimrod Cohen'in kardeşi Yotam Cohen, Başbakan Netanyahu'nun kardeşinin hayatı hakkında gelişigüzel konuşmasının tam anlamıyla "psikolojik terör" olduğunu söyledi.

İsrail Ordu Radyosuna göre, Gazze'de tutulan esir Tamir Nimrodi'nin annesi Herut Nimrodi ise "Başbakan böyle konuştuğunda gerçek bir gelişme olduğunu sanıyoruz. Tüm aileler bundan etkilendi." dedi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan serbest kalan esir Liri Albag'ın babası Eli Albag ise bir esir yakınının yaşanan hayal kırıklığı sonrası kendine zarar verme girişiminde bulunduğunu paylaştı.

Netanyahu'yu sorumsuz davranmakla suçlayan Albag, esirlerin ailelerinin bir anda umutlandığını ancak çok geçmeden bunun "boş bir sözden ibaret" olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, esir Matan Angrest'in annesi Einat Angrest ise Gazze'de saldırılara katılan İsrailli askerlerin esir düşmeleri halinde, hükümetten tek bir yetkilinin kendileri için mücadele etmeyeceğini bilmesini istedi.

Netanyahu, dün X hesabından yayımladığı video mesajda, "Esirlerle ilgili bugün olmazsa yarın bir şeyler açıklayacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullanmış ancak Başbakanlık Ofisi dakikalar sonra başbakanın sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, "bugün olmazsa yarın" ifadeleriyle Netanyahu'nun "bugün ya da yarın" bir açıklama yapılacağına değil, çok çalıştıklarına işaret etmek istediğini öne sürmüştü.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti.

Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.