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İngiliz hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor
[Fotoğraf: AFP]
Dünya, koronavirüs salgınının ekonomideki yıkıcı etkisiyle de mücadele ediyor. Avrupa ülkelerinde de ekonomi tahminlerin ötesinde daralıyor. İşsizlik tırmanışta. İngiliz Virgin Atlantic hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor.
İngiliz hava yolu şirketi Virgin Atlantic'ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandırıldığı, 3 bin çalışanın işine son verilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Atlantic Üst Yöneticisi Shai Weiss, "İlk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz zamandan bu yana geçen 36 senede çok fırtına atlattık fakat hiçbiri Kovid-19 kadar yıkıcı olmadı." ifadesini kullandı.
Geçen hafta British Airways 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.
Etiketler: virgin atlantic koronavirüs covid-19 salgın pandemiSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 22:10
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