ABD’nin New York eyalet yönetiminin daha önce yaşlı bakımevlerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerle iligili açıkladığı rakama 1700 yeni ölüm vakası eklediği bildirildi.

Bakımevi sakinlerinin koronavirüs salgını sırasında nasıl korunduğuna dair bir inceleme başlatılması üzerine New York eyaleti, mevcut virüs ölümlerinin dışında 1700 yeni ölüm vakasını rapor etti.

Eyalet Valisi Andrew Cuomo yönetiminin dün akşam geç saatlerde açıkladığı yeniden düzenlenmiş listeye göre, eyalet genelindeki 613 bakımevinin 351’inde 1 Mart'tan bu yana teyit edilmiş en az 4 bin 813 Covid-19 ölümü gerçekleşti.

Güncellenmiş ölüm sayısına, bakımevindeyken rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılarak orada vefat edenlerin sayısı dahil edilmedi. Buna rağmen bakımevlerindeki ölüm sayısı kabaca, New York'ta Covid-19 ölümlerinin 4’te 1’i ile 5’te 1’i arasında bir orana karşılık geliyor.

Yaşlı bakımevlerinde Covid-19 vakalarının hızlı ve doğru tespit edilememesi yeterli ve tutarlı test malzemesinin olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla birçok yaşlı bakımevi ve gazievlerinde daha önce belirtilenden çok daha fazla ölüm gerçekleşti.