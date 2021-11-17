Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiliz F35'i denize düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'ye ait F35 savaş uçağı, Akdeniz'deki Queen Elizabeth uçak gemisinden kalktıktan sonra rutin operasyon sırasında denize düştü.
İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.
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