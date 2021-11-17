Taliban yetkilisi, Kabil'in batısındaki Daşti Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.



Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kabil'in Dehburi bölgesinde de bir sivil araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Saldırıları üstlenen henüz olmadı.

DEAŞ saldırı düzenlemişti

Hazara Şiilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede, daha önce de sivilleri taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

