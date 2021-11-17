Avrupa Birliği bu kez Baltık bölgesinde göçmen krizi ile karşı karşıya. Belarus'a hava yoluyla ulaşan binlerce düzensiz göçmen Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarından Avrupa Birliği topraklarına girmeye çalışıyor. En büyük kriz ise binlerce askerin etten duvar ördüğü Polonya sınırında.

Polonya, dikenli ve jiletli tel çektiği Belarus sınırına duvar öreceğini açıkladı. İnşaatın aralık ayında başlaması ve yaza kadar tamamlanması öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin Baltık sınırında duvar projesine kaynak aktarması için 12 üye ortak teklif hazırladı. Ancak Fransa karşı çıkıyor.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, "Sınırlarını koruyan bir Avrupa'dan yanayım ama dikenli tel ya da duvarlarla çevrili bir Avrupa'dan değil" dedi.

Peki Avrupa Birliği Polonya'ya nasıl yardım edecek?

Birliğin ilk adımı, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletme kararı oldu. Minsk yönetiminin göçmenleri kullanarak "hibrit savaş" açtığını savunan Avrupalı siyasiler, beşinci yaptırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma gücü Frontex de Varşova'ya yardım teklif etti. Ancak son yıllarda hukuk tartışmaları nedeniyle Brüksel ile mahkemelik olan Varşova, şimdilik bu yardımı kabul etmedi.

Krizin çözümünde gözler Belarus'ta

Üstelik Avrupa Adalet Divanı'na taşınan davalarda suçlu bulunan Polonya'nın ödeneklerinin kesilmesi de gündemde.

AB Komisyonu önceki davalar nedeniyle, Polonya'nın ödeneklerini keser ve oy hakkını askıya alırsa yeni bir siyasi kriz kapıda.

AB ile sorunlar yaşayan Varşova'ya göre, göçmen krizi aylar hatta yıllar sürebilir. Sorunun çözümü için Belarus'un atacağı adımlar önemli.