Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ABD'ye ait bir keşif uçağı Umman Körfezi'nde İran'dan gelen gri muşambalarla kaplı yük taşıyan küçük bir tekneyi tespit etti.

Bölgede bulunan İngiliz Donanması'na ait HMS Lancaster adlı fırkateyn, tekneye Umman Körfezi'nde müdahale etmek istedi ancak tekne önce İran karasularına yönelmeye çalışsa da başaramadan İngiliz fırkateyni tarafından durduruldu.

İngiliz askerlerinin teknede yaptığı aramada, İran'da "Dehlaviye" olarak adlandırılan tanksavar füzeleri ve orta menzilli balistik füze düzenekleri için kanatçıklar ele geçirildi.

İngiltere'nin ele geçirilen silahlarla ilgili Birleşmiş Milletler'i (BM) bilgilendirdiği, Güvenlik Konseyi'nin 2216 ve 2231 sayılı kararları uyarınca ele geçirilen malzemeler üzerinde BM incelemesi yapılması davetinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Bahreyn'deki 5. Filo'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, 23 Şubat'ta Umman Körfezi'nde Kraliyet Donanması tarafından yürütülen ve "İran'dan yasa dışı bir silah sevkiyatının keşfedilmesiyle sonuçlanan operasyona" havadan istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığı aktarıldı.

Tekneye müdahalenin daha önce Yemen'deki Husilere yasa dışı yük taşımak için kullanılan bir rota üzerinde yapıldığı ifade edildi.