Yonhap'ın haberine göre, Kim, AC-130J ve MC-130J tipi savaş uçaklarının da katıldığı ABD ve Güney Kore askerlerinin müşterek tatbikatlarını denetledi.

Kim, müşterek muharebe tatbikatlarında arazide fiili atışlar yaptı, ABD ile operasyonel işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Orgeneral Kim, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı birliklerin "düşmanın kritik tesislerine hatasız şekilde saldırma kapasitelerini" korumaları gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin 2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatması bölgede gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.