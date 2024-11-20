Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2024 18:43

İngiliz basını: Ukrayna ilk kez "Storm Shadow" füzelerini Rusya topraklarında kullandı

İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı.

İngiliz basını: Ukrayna ilk kez "Storm Shadow" füzelerini Rusya topraklarında kullandı
[Fotograf: AA]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu.

İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"Storm Shadow" füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya, Amerikan yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı

Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini 19 Kasım'da onaylamıştı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İngiltere'de 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi
19:01
AK Parti Grup Başkanı Güler: Meclis'te asla kabadayılığa yer veremeyiz
18:33
İngiltere'de 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gündemde
19:02
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü
18:29
SOLOTÜRK, Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak
19:01
BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
Sapanca Gölü "hayalet ağ"lardan temizleniyor
Sapanca Gölü "hayalet ağ"lardan temizleniyor
FOTO FOKUS
Çamura saplanan genci itfaiye ekipleri işte böyle kurtardı
Çamura saplanan genci itfaiye ekipleri işte böyle kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ