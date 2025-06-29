Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2025 18:34

İngiliz Bakan'dan, İsrail Büyükelçiliğine tepki: Kendi sorunlarınızı çözün

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, dünyaca ünlü Glastonbury Festivali'nde atılan sloganlar nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçiliğinden gelen eleştirilere tepki vererek, sloganların tasvip edilmediğini ancak "İsrail'in önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini" söyledi.

İngiliz Bakan'dan, İsrail Büyükelçiliğine tepki: Kendi sorunlarınızı çözün
[Fotograf: AA]

Bakan Streeting, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de katıldığı programda, Somerset bölgesinde düzenlenen Glastonbury Festivali'nde atılan sloganlar nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçiliğinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

İngiliz Bakan, "İsrailli yerleşimci teröristler" dedi

"İsrail Büyükelçiliği, Glastonbury'de yaşananların şiddetin yüceltilmesiyle ilgili soru işaretleri doğurduğunu söylüyor. Katılıyor musunuz?" sorusunu verdiği yanıtta Streeting, "Bence bu bir meydan okuma ve bu yüzden kimsenin bunu alkışlamaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bakan Streeting, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, İsrail Büyükelçiliğine de şunu söylemek isterim: Önce kendi sorunlarınızı çözün. Bu hafta, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimci teröristlerin yaptıkları sadece kınanmakla kalmamalı, üzerine de gidilmeli. İsrail, kendi halkı istenmeyen terör ve şiddet eylemleri gerçekleştirirken buna göz yummaya devam edemez. Kendi vatandaşlarına karşı bunu haklı olarak tolare etmezlerken, Filistinlilere yapıyorlar ve bu durdurulmalı."

Festivalde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atıldı

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve performansı izleyen kalabalık da sloganlara eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş, ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayınlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı etnik temizlik çağrısı yapıldığını iddia etmişti.

ETİKETLER
İngiltere İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Türk savunma sanayiine övgü
19:29
İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla küçük işletmelerin bitirileceği iddialarına yalanlama
19:56
Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
19:18
Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını
19:13
Polis noktasına çakar lamba yakarak giren sürücü ve araç sahibine 276 bin lira ceza
19:28
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ