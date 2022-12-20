'İnat'laşma Saraybosna'ya bir simge kazandırdı: İnat Kuça
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, turistlerin uğrak noktası olan İnat Kuça ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Miljacka Nehri’nin kıyısında bulunan bir ev, yerine belediye binası yapılması için satın alınmak istendi. Ancak sahibi, nehrin karşısına bu evin birebir aynısının yapılması şartıyla teklifi kabul etti. Bu eve "İnat Evi" deniliyor.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 19'uncu yüzyılda hükmeden Avusturya- Macaristan İmparatorluğu yönetimi tarafından görkemli idari binalar yapıldı.
Sıra belediye binası yapımına geldiğinde kenti ikiye ayıran Miljacka Nehri’nin kıyısı en uygun nokta olarak düşünüldü.
Bu bölgede görkemli bir belediye binası inşa edilmesine karar verildi. Binanın yapılmasının planlandığı noktada bulunan ev, yetkililer tarafından satın alınmak istendi ancak evin sahibi her teklifi reddetti ve satmayacağını söyledi.
İnat Kuça yani İnat Evi
Evin sahibi, 'Evin yapı malzemeleri taşınarak, nehrin karşısına birebir aynısını yapılması’ şartıyla yerini vereceğini söyledi. Bu şartı kabul eden yönetim, evin yapı malzemelerini nehrin karşısına taşıtarak, büyük titizlikle birebir aynısını inşa ettirdi.
Evin yerine de şu an 'Saraybosna'nın hafızası' olarak bilinen Vijecnica Kütüphanesi inşa edildi.
Nehrin karşı kıyısına yapılan ev ise 'İnat Evi' anlamına gelen 'İnat Kuça' olarak anılmaya başlandı.
Şimdilerde restoran olarak kullanılan evin üstünde 'İnat Kuça', girişinde de hikayesini anlatan tabelalar bulunuyor.
Restorandan nehrin manzarası ve evi yerinden eden Vijecnica Kütüphanesi'nin ihtişamı izlenebiliyor.
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