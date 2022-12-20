Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 19'uncu yüzyılda hükmeden Avusturya- Macaristan İmparatorluğu yönetimi tarafından görkemli idari binalar yapıldı.

Sıra belediye binası yapımına geldiğinde kenti ikiye ayıran Miljacka Nehri’nin kıyısı en uygun nokta olarak düşünüldü.

Bu bölgede görkemli bir belediye binası inşa edilmesine karar verildi. Binanın yapılmasının planlandığı noktada bulunan ev, yetkililer tarafından satın alınmak istendi ancak evin sahibi her teklifi reddetti ve satmayacağını söyledi.

İnat Kuça yani İnat Evi

Evin sahibi, 'Evin yapı malzemeleri taşınarak, nehrin karşısına birebir aynısını yapılması’ şartıyla yerini vereceğini söyledi. Bu şartı kabul eden yönetim, evin yapı malzemelerini nehrin karşısına taşıtarak, büyük titizlikle birebir aynısını inşa ettirdi.

Evin yerine de şu an 'Saraybosna'nın hafızası' olarak bilinen Vijecnica Kütüphanesi inşa edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Nehrin karşı kıyısına yapılan ev ise 'İnat Evi' anlamına gelen 'İnat Kuça' olarak anılmaya başlandı.

Şimdilerde restoran olarak kullanılan evin üstünde 'İnat Kuça', girişinde de hikayesini anlatan tabelalar bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Restorandan nehrin manzarası ve evi yerinden eden Vijecnica Kütüphanesi'nin ihtişamı izlenebiliyor.