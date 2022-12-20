5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlardaki tek değişiklik portre olacak. Şu anki banknotların üzerlerinde Eylül ayında hayatını kaybeden eski İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in resmi bulunuyor.

Yeni banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral Charles’ın portresi yer alacak.

Yeni kağıt paraların 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulmasının ardından şu anki mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edecek.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960’dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek hükümdardı. İskoç ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise hükümdarın resmi yer almıyor.

Şu anda dolaşımda yaklaşık 80 milyar sterlin değerinde olan 4,5 milyar civarında İngilter Merkez Bankası banknotu bulunuyor.