Londra'da bulunan Ulusal Galeri'de sergilenen dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un ünlü resmi 'Ayçiçekleri' kendilerine Just Stop Oil (Petrolü durdurun) ismini veren grup tarafından saldırıya uğradı.

Ünlü tabloya domates çorbası döken protestocular daha sonra kendilerini duvara yapıştırarak olay yerinden ayrılmayı reddetti.

Protestoculardan biri olan 21 yaşındaki Phoeve Plummer, tabloya domates çorbası fırlattıktan sonra bağırarak şunları söyledi:

"Hangisi daha önemli, sanat mı hayat mı? Yemekten daha mı önemli? Adaletten daha mı önemli? Bu tablonun güvenliğinden mi endişe ediyorsunuz? Peki gezegenimizin ve insanların güvenliği ne olacak? Yaşam krizinin maliyeti aynı zamanda petrol krizinin maliyetinin de bir parçası"

Van Gogh tarafından 1888 yılında resmedilen tablonun değeri yaklaşık olarak 76 milyon pound.

Cam koruma sayesinde eser korundu

Protestonun ardından açıklama yapan Ulusal Galeri yetkilileri, tablonun zarar görmediğini sadece çerçevesinin ufak bir hasar gördüğünü söyledi.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, sanat tarihçisi Ruth Millington saldırı ile ilgili olarak, "Kendim için paha biçilmez diyebileceğim ve dünyanın en sevilen tablolarından birine saldırmanın protestoculara kamuoyu desteği sağlamayacağını düşünüyorum. Bugün olanlar, neyse ki tablonun neden camla korunduğunun mükemmel bir örneğini sunuyor" ifadelerini kullandı.

Protestocular, cezai zarar ve izinsiz giriş nedeniyle tutuklandı.