Viyana müzesindeki gösteri, yetkilileri otoyollarda saatte 100 kilometre hız sınırı getirmeye ikna etmeyi amaçlıyordu.

İskeletin kendisi herhangi bir hasar görmezken, gösteri kısa sürede polis tarafından yarıda kesildi.

Letzte Generation (Son Nesil) iklim hareketinin bir parçası olan kadınlar, Avusturya hükümetini “insanlığın yok oluşunu durdurmaya” çağırmak için dinozor fosili önünde eylem düzenledi.

Acil önlem olarak otoyollarda saatte 100 kilometre hız sınırı getirilmesi önerildi.

Aktivistlerden biri olan 24 yaşındaki Jelena Saf, dünyanın hızla “iklim cehennemine” düştüğünü söyledi.

Hız sınırını, hiçbir maliyeti olmayacak ilk basit karşı önlem olarak tanımladı.

Protestocular ayrıca “her zaman olduğu gibi değerli hiçbir şeye zarar vermemeye çalışıyoruz” diyerek, bu nedenle ellerini iskelete değil de standa yapıştırmaya karar verdiklerini söylediler.