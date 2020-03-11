Koronavirüs salgını dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla ülkeler çeşitli tedbirleri uygulamaya sokuyor.

Son olarak Polonya ve Ukrayna, okulların tatil edilmesi kararını aldı.

Polonya'da Başbakan Mateusz Morawiecki, okulların gelecek pazartesiden itibaren 2 hafta süreyle tatil edileceğini açıkladı.

Ukrayna'da ise Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentte yarından itibaren ay sonuna kadar ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin eğitime ara vereceğini duyurdu.

Toplam vaka sayıları Polonya'da 26, Ukrayna'da ise 1 olarak kaydedilmişti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 288'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 119 bini aşmış durumda.