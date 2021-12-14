Dawson Springs'te hortumda evleri yıkılan bir aile, Oaklynn Charleigh Koon isimli iki aylık kız çocuğunu kaybetti.

Kızlarının hastanede yaşam destek ünitesine bağlı fotoğrafını Facebook'tan paylaşan Douglas ve Jackie isimli çift, "Durumu hiç iyi gözükmüyor. Makineler onu hayatta tutuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Koon çiftinin hastanede nöbet geçiren bebeği bir süre sonra hayatını kaybetti.

Dawson Springs yerle bir oldu

Ülkede 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı. Hortumlarda en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.