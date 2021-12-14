Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki aylık bebek ABD'de yaşanan felaketin en küçük kurbanı oldu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD'de hortumların vurduğu Kentucky eyaletindeki Dawson Springs kentinin en küçük kurbanı iki aylık bir bebek oldu. Felakette kentin yüzde 75'i yıkıldı.
Dawson Springs'te hortumda evleri yıkılan bir aile, Oaklynn Charleigh Koon isimli iki aylık kız çocuğunu kaybetti.
Kızlarının hastanede yaşam destek ünitesine bağlı fotoğrafını Facebook'tan paylaşan Douglas ve Jackie isimli çift, "Durumu hiç iyi gözükmüyor. Makineler onu hayatta tutuyor" ifadelerini kullanmıştı.
Koon çiftinin hastanede nöbet geçiren bebeği bir süre sonra hayatını kaybetti.
Dawson Springs yerle bir oldu
Ülkede 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı. Hortumlarda en az 88 kişi hayatını kaybetti.
Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.
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