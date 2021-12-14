Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin’de bir fabrikada yangın: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çin’de tıbbi cihaz üretilen bir fabrikada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi verildi.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangşi eyaletinde tıbbi cihaz üretilen fabrikada yangın çıktı.
Eyalet acil durum yönetim departmanından yapılan açıklamada, yangında yaralı olarak kurtarılan 4 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.
Yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
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