Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangşi eyaletinde tıbbi cihaz üretilen fabrikada yangın çıktı.

Eyalet acil durum yönetim departmanından yapılan açıklamada, yangında yaralı olarak kurtarılan 4 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.