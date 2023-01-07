Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield şehrinde pazartesi gecesi yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Videoda kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin, ellerinde yanıcı bir maddeyle merkezin otoparkına geldiği görülüyor. Maske takan kişiler, bidonlarda taşıdıkları sıvıyı duvarlara ve camlara döküyor.

Bunun ardından kundakçılardan biri çakmakla sıvıyı tutuşturunca alevler hızla adamların üstüne sıçrıyor.

Saldırganlardan biri kayıp düştükten sonra üstündeki alevleri söndürmeye çalışıyor. Pantolonu alev alan diğer kişi de merkezin önünden kaçarak uzaklaşıyor.

Kern County İtfaiye Teşkilatı'ndan Andrew Freeman, "Görüntüler çok kötü. Umarım iki kişinin de kimliği bir an evvel tespit edilir" dedi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangının 10 dakika içinde söndürüldüğünü belirten Freeman, binanın havalandırma sisteminin zarar gördüğünü söyledi.

Göçmen merkezi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada bir süre hizmet verilemeyeceğini duyurdu.

Merkez, zararı karşılamak için internet sitesi üzerinden bağış kampanyası da başlattı.

Toplam zarar açıklanmazken, 4 Ocak'ta başlatılan ve 5 bin dolar toplanması hedeflenen kampanyaya 11 bin 795 dolarlık bağış yapıldı.