Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da toplam COVID-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
[Fotograf: AA]
Japonya'da COVID-19 salgınının başından bu yana kayda geçen vaka sayısı 30 milyonu geçti.
Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde COVID-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını güncelledi.
Buna göre, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, son 24 saat itibarıyla 30 milyonu geçti.
Aralık 2022'de Japonya'da salgın kaynaklı 7 bin 688 kişi öldü. Bu, aylık en yüksek rakam olarak kaydedildi.
Kyodo ajansı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin COVID-19'a yakalandığının tahmin edildiğini aktardı.
Ülke genelinde halihazırda 659 kişi yoğun bakım servislerinde virüs tedavisi görüyor.
Doğu Asya ülkesi Japonya'da, ilk COVID-19 vakası Ocak 2020'de kayda geçmişti.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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