Dünya
IKBY Başkanı Barzani: Bağdat'ta göstericileri öldürenler yargılanmalı08 Aralık 2019 Pazar 00:30 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 00:37
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent Bağdat'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'nde göstericilere karşı işlenen saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtti.
Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluların Irak yetkililerince yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA