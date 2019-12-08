Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'nde göstericilere karşı işlenen saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtti.

Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluların Irak yetkililerince yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA