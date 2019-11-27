Dünya
IKBY Başbakanı Barzani Ankara'ya geliyor27 Kasım 2019 Çarşamba 21:58 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:28
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, yarın Ankara'ya geliyor.
Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğluile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin yarın saat 13:30'da ortak basın toplantısı düzenlemesinin öngörüldüğü bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu ile Barzani görüşmesinin ana gündem maddelerinin de terörle mücadele ve Irak'taki ekonomik sıkıntılardan dolayı çıkan protestoların olması tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber