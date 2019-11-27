Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğluile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin yarın saat 13:30'da ortak basın toplantısı düzenlemesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu ile Barzani görüşmesinin ana gündem maddelerinin de terörle mücadele ve Irak'taki ekonomik sıkıntılardan dolayı çıkan protestoların olması tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber