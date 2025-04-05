İİT'den, katil İsrail'in saldırılarına kınama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Dar el-Erkam Okulunu ve Suudi Arabistan'a ait ilaç deposuna yönelik saldırıları "güçlü bir şekilde kınadığını ve reddettiğini" ifade ederek, bunu "uluslararası hukuk kurallarının ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlali" olarak değerlendirdi.

Bu tür saldırıların, uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının yokluğunun kanıtı olduğunun vurgulandığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunun, Filistin halkının yaşadığı trajediye son vermek, işgalci güç olarak var olan İsrail'i Filistin topraklarına yönelik saldırılarını durdurmaya mecbur kılmak ve Gazze'ye insani yardım göndermek için belirlenen sınır kapılarını açmak olduğuna işaret edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in Dar el-Erkam Okulu katliamını ve ilaç deposuna saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını ve reddettiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısı, uluslararası insancıl hukukun ve tüm insani değerlerin açık ihlali olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma bu ihlalleri durdurmak için yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için çalışmaları çağrısında bulunuldu.

İİT'den yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Dar el-Erkam okulu da dahil eğitim ve sağlık kurumlarını, sivilleri, yerinden edilmiş kişilerin barınaklarını sistematik olarak hedef almasının yanı sıra tıbbi malzeme deposunun tahrip edilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Söz konusu iki saldırının "uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlali" olarak değerlendirildiği açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nden de Gazze'de derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlamak için güç kullanımına izin veren BM Güvenlik Konseyi'nin 7. maddesine göre hareket etmesi istendi.

Açıklamada ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'e karşı uluslararası ceza hukuku uyarınca hesap verebilirlik mekanizmalarını uygulaması ve onu bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden tüm saldırı ve soykırım suçlarından sorumlu tutması çağrısında bulunuldu.

İİT'nin açıklamasında, tüm ülkelere İsrail güçlerine karşı mümkün olan siyasi, ekonomik ve hukuki tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

İsrail Gazze kentinde 2 okulu hedef almıştı

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze kentindeki Fehd es-Sabah Okulu da ilk saldırının ardından İsrail uçakları tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Refah'taki Murac bölgesinde bulunan Suudi Arabistan Kültür ve Miras Merkezi'ne ait bir depoyu hedef alarak yok etmesini şiddetle kınamıştı.