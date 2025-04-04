Filistin Kızılay: İsrail'in öldürdüğü 15 insani yardım çalışanı için bağımsız soruşturma yapılmalı

Filistin Kızılay Başkanı Dr. Yunus el-Hatib ve Başkan Yardımcısı Marwan Jilani, Birleşmiş Milletler'de (BM) basın toplantısı düzenledi.

Hatib, İsrail'in 1 ay önce ateşkesi bozmasının ardından sivillere karşı korkunç saldırıların tekrar başladığını belirterek, "Filistinliler sadece sayılara dönüşmemeli." uyarısında bulundu.

Kızılay çalışanlarının dünya genelinde daha fazla hedef alınmaya başlandığını aktaran Hatib, bu çalışanların korunması gerektiğini ifade etti.

Hatib, elde ettikleri delillerin İsrail'in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını çok yakından vurduğunu gösterdiğini bildirdi.

İsrail'in günlerce çalışma arkadaşlarıyla ilgili bilgi vermediğini, şimdi de kayıp olan çalışma arkadaşları hakkında bilgi alamadıklarını belirten Hatib, "Nerede olduklarını çok iyi biliyorlardı çünkü onlar öldürdü. Neden bizi karanlıkta tutuyorlar?" sorusunu yöneltti.

Olayın soruşturulmasına ilişkin ise Hatib, kendilerinin yasal merci olmadığını, olayın kurbanı olduklarını ve adalet istediklerini söyledi.

Hatib, konuyu dün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında da dile getirdiklerini belirterek, "Bağımsız bir soruşturma istiyoruz. Uluslararası sistemin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

BMGK üyelerinden doğru açıklamaları ve sözleri duyduklarını kaydeden Hatib, "Biz artık sadece açıklama duymak istemiyoruz. Başsağlığı dilekleri de duymak istemiyoruz. Biz eylem görmek istiyoruz." vurgusunu yaptı.

Hatib, İsrail'in kendi yürüttüğü soruşturmalara güvenmediklerini belirterek, bağımsız soruşturma taleplerini yineledi.

"Gazze'yi yalnız bırakmayın"

İsrail'in kasıtlı olarak sağlık sistemini de hedef aldığına dikkati çeken Hatib, "Muhtemelen bu savaşın açıkça belirtilmeyen hedeflerinden biri de sağlık sistemini yok etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Kızılay Başkanı, "Gazze'yi yalnız bırakmayın. Bu uluslararası toplumdan talebimizdir." dedi.

"Şimdiye kadar hiçbir İsrail soruşturması sonuç vermedi"

Filistin Kızılay Başkan Yardımcısı Jilani ise İsrail işgalinin başlangıcından bu yana çok sayıda suçlamayla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ancak her suçlamayı da delillerle çürüttüklerini bildirdi.

Gazze'de 15 insani yardım ve sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin, İsrail'in önce "Hamas üyeleri taşıyorlardı", "Ambülans beklenmedik yerden ve birden ortaya çıktı" ya da "Ambülansın ışıkları yanmıyordu" gibi yalanlar ortaya attığını kaydeden Jilani, delillerin ortaya çıkmasıyla İsrail tarafının iddialarını geri çektiğini söyledi.

Jilani, ellerindeki bilgileri paylaşmak istediklerini ancak meslektaşları ve onların yakınlarının güvenliğinden endişe ettiklerini belirtti.

Uluslararası toplumda son İsrail saldırısına ilişkin tepkinin büyümesiyle İsrail'in kendi soruşturmasını yapacağına dair söylemlerin ortaya çıktığını kaydeden Jilani, "Şimdiye kadar hiçbir İsrail soruşturmasının sonuç verdiğini ve suçluların cezalandırıldığını görmedik." diye konuştu.