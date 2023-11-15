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Dünya
AA 15.11.2023 16:46

İİT'den İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskınına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi'ne baskınını kınadı.

İİT'den İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskınına kınama
[Fotograf: AA]

İİT'den yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni işgal etmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basmasının, Gazze'deki hastaneleri abluka altında tutmasının, hastanelerin elektriğini, yakıtını kesmesinin, sağlık personeli, sığınmacılar, hasta ve yaralılar ile kuvözdeki prematüre bebekleri hedef almasının kınandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini, altyapıyı hedef alması ve sivilleri katletmesi ile toplu cezalandırmaya maruz bırakmasına tepki gösterilen açıklamada, bunların uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğu vurgulandı.

Tüm uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarını durdurması için üzerine düşen sorumluluğu üstlenme çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze'dekilere insani yardımların güvenli şekilde ulaşması için insani koridorların açılması gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

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