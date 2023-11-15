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Dünya
AA 15.11.2023 16:15

Kazakistan’da antiterör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kazakistan’da düzenlenen antiterör operasyonunda devlet düzenine karşı faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı radikal örgüt bağlantılı olduğu gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Kazakistan’da antiterör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kazakistan Milli Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Astana, Atırau ve Jezkazgan kentlerinde laik devlet sistemine karşı faaliyet yürüttükleri belirlenen gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, devlet düzenini yıkmaya yönelik propaganda yürüttüğü ve yeni destekçiler bulmak için aktif faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

İsimleri ve uyrukları açıklanmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasa dışı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının bir polis memurunun öldürülmesi, soygun, gasp, hırsızlık ve tecavüz gibi suçlardan mahkumiyetleri bulunduğu belirtildi.

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