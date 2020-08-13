İryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, güvenlik makamlarının kendisine tutuklu halde bulunan İryan'ın öldüğü bilgisini ilettiğini söyledi.

Ölüm nedenine ilişkin bilgisi olmadığını kaydeden Abdulmaksud, ailesine vefat haberini verdiğini ve ölüm sonrası gerekli işlemlere başladığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise İryan'ın ani bir kalp krizi nedeniyle tabi bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İryan, 2013'te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı makamlarında faaliyet göstermişti.

İryan'a, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" başta olmak üzere, suçlama yöneltilen davalar sebebiyle birkaç kez müebbet hapis cezası (25 yıl hapis) verilmişti.