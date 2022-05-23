Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF), "Enerji Görünümü; Krizin Üstesinden Gelmek" başlıklı panelde, enerji krizi ile iklim krizi arasında bir seçim yapmak zorunda kalınmaması gerektiğini söyledi.

Birol, son dönemde, gelişen ekonomilerin enerji güvenliğine öncelik vermesinin anlaşılır olduğunu söyledi.

"Enerji fiyatlarının bu denli yükselmesine neden olan unsurlardan biri de sıcak hava dalgası ki bu iklim değişikliğinin bir sonucu. Bu sadece bir başlangıç."

Birol, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uluslararası toplumun enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını ifade ederek, "Duruma karşı ilk tepkimizin ilave petrol ve doğal gaz tedarik etmek olmasını anlıyorum fakat bu tepkimiz, gelecek yıllarda fosil yakıt altyapısına bağlı kalmaya dayanmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın her yerinde enerji krizi yaşanıyor"

Küresel çapta temiz enerji ve enerji verimliliğinin önemli olduğuna işaret etti.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, büyük ölçekli yeni bir fosil yakıt yatırımı dalgası için bir bahane olarak kullanılabilir. Bu yönde bir senaryonun gerçekleşmesi halinde, ilerleyen dönemde iklim hedeflerine ulaşılması yolundaki kapı sonsuza kadar kapanabilir."

Hindistan'ın Petrol, Doğalgaz ve Şehircilik Bakanı Hardeep Singh Puri de dünyanın gerçek bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Hindistan'ın etrafındaki 4-5 ülkede çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Dünyanın her yerinde birçok ülkede enerji krizi yaşanıyor."

Bakan Puri, "Her sabah 60 milyon insanın benzin depolarını doldurmak için istasyonlara gittiği bir ülkeyiz. Yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusu olan büyük bir ülkede enerji sıkıntısı olmadığından emin olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.