İdlib, Suriye'de muhaliflerin son kalesi; rejimin kanlı saldırılarıyla binlerce sivilin ölümüne sahne olan ateş çemberi. 5 Mart'tan bu yana sessiz...

Türkiye'nin kararlı adımları ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın ardından bölgede ateşkes sağlandı, güvenli bölgeler oluşturuldu.

Türk ve Rus askerleri 10 kez ortak devriye attı. Belirlenen 80 kilometrelik hattın sadece 25 kilometresinde devriye yapıldı.

Ancak radikal silahlı grupların saldırı girişimleri ve yol kapama eylemleri söz konusu faaliyete zaman zaman engel oluyor.

Bölgede yaşananları TRT Haber'e değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerle, farklı niyetle sahada varlık gösteren grupların olduğu biliniyordu. Bu gruplardan süreci sabote etmek adına provoke eylemleri olacağı da tahmin ediliyordu. Barış sürecini tersine döndürmek için özellikle devriyeleri hedef alan provoke eylemlere giriştiler. Bu oyunu Türkiye ve Rusya çok iyi gördü."

[Fotoğraf: AA]

Rusya, radikal grupların bölgeden çekilmesini istiyor. Ancak silahlı grupların Esed güçleriyle çatışmaları zaman zaman devam ediyor. Bu da Rusya destekli rejim güçlerinin bölgeye yeni bir operasyon mu başlatacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Bölgede bir an önce tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, operasyonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin doğrudan sahada varlık göstereceğini ifade etti.

Sivil dönüşleri hızlandı

Tüm bu kaosun içinde 5 Mart'tan bu yana evlerine dönenlerin sayısı 260 bini geçti.

Ancak uzmanlara göre bazı ülkeler sivillerin dönüşünü istemiyor. Nedeni ise bölgeyi insansızlaştırarak kendi gruplarının oraya yerleşmesini sağlamak.