Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) sosyal medya hesabından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatını ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.

Aralarında İdlib'in Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçesi başta olmak üzere 13 farklı yerleşimin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

13 yerleşim yerine 236 top ve roket saldırısı

13 sivil yerleşime dün gün boyu süren 236 top ve roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralıların sayısının 34'e ulaştığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin 4'ünün kadın, 3'ünün çocuk olduğu aktarıldı.

Dün öğle saatlerinden itibaren rejim güçlerinin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği top ve roket saldırılarında daha önce 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

"Siviller yer altındaki sığınak ve mağaralara saklanıyor"

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'in en büyük sivil yerleşimlerinden Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçelerini hedef almanın, bölgede insani felakete yol açacağını söyledi.

Hac Yusuf, "Son dönemde maalesef durmadan kan akıyor. Ölen ve yaralananların çoğu kadın ve çocuk. Siviller toprak üstünde yaşamak yerine, Doğu Guta'da olduğu gibi yer altındaki sığınak ve mağaralara saklanıyor" dedi.

Hac Yusuf, rejim güçlerinin düzenlediği katliamlara karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Esed rejimi, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında 63 sivil hayatını kaybetti, 250'den fazla sivil yaralandı.

Askeri muhalifler, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA