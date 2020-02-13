Yıkılan dükkanlar, yanan araçlar ve darmadağın olan hayatlar...

İdlib şehir merkezi, 11 Şubat'ta rejim uçakları tarafından bombalandı, 13 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri 1 ay sonra ilk kez şehir merkezine hava saldırısı düzenledi. Sanayi sitesi insanların yoğun olduğu bir yerdi. Şu anda bütün dükkanlar kapalı.

Çarşı esnafı saldırının şokunu atlatamadı. Şehir merkezinde bombaların isabet ettiği noktalardan biri de işlek caddeydi. Çevresindeki birçok binada hasar gördü.

Sivillerin tek umudu Türkiye. Siviller, Türkiye'nin bölgede olmasından memnun. Mehmetçiği ise koruyucuları gibi görüyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin