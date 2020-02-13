Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İdlib'de siviller sokağa çıkmaya korkuyor
Rejim uçakları tarafından 11 Şubat'ta bombalanan İdlib'deki sanayi sitesi, yaralarını sarmaya çalışıyor. Esnaf, iş yerlerini hala kapalı tutuyor. TRT Haber, 13 kişinin yaşamını yitirdiği sanayi sitesini görüntüledi.
Yıkılan dükkanlar, yanan araçlar ve darmadağın olan hayatlar...
İdlib şehir merkezi, 11 Şubat'ta rejim uçakları tarafından bombalandı, 13 sivil hayatını kaybetti.
Rejim güçleri 1 ay sonra ilk kez şehir merkezine hava saldırısı düzenledi. Sanayi sitesi insanların yoğun olduğu bir yerdi. Şu anda bütün dükkanlar kapalı.
Çarşı esnafı saldırının şokunu atlatamadı. Şehir merkezinde bombaların isabet ettiği noktalardan biri de işlek caddeydi. Çevresindeki birçok binada hasar gördü.
Sivillerin tek umudu Türkiye. Siviller, Türkiye'nin bölgede olmasından memnun. Mehmetçiği ise koruyucuları gibi görüyor.
Haber: Damla Erikan
Kamera: Bülent Serin
Etiketler: sivil sanayi sitesi idlib hava saldırısı Esed RejimiSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 14:17
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