

"İdlib'de insanlar donarak hayatını kaybederken New York'ta sıcak ofisinizde rapor yayımlamak yetmez."

Bu sözler mültecilere yardım eden gönüllü doktorlardan oluşan MedGlobal Başkanı Doktor Zaher Sahloul'a ait.

Washington'da TRT Haber'e konuşan Doktor Sahloul, İdlib'deki durumu "korkunç" olarak tanımladı.

Uluslararası topluma Türkiye'ye acilen "somut" destek verilmesi çağrısında bulundu.

"Türkiye 3.9 milyondan fazla mülteciyi barındırıyor. İnsani yardım gönderilmesi ve bombardımanın durdurulması için en iyisini yapıyor. Ülkem ABD, NATO, BM ve AB bombardımanın durdurulması ve İdlib'e insani yardım ulaştırılması çabalarında Türkiye'ye diplomatik, ekonomik ve başka her türlü desteği vermeli."

MedGlobal Başkanı Doktor Zaher Sahloul İdlib'de tanık olduğu insanı dramı ise şu sözlerle anlattı:

"Bu en büyük insani korku hikayesi. Yarıdan fazlası çocuk 1 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu çadır olmadığı için açıkta yaşamak zorunda. Barınma, ısınma, ilaç ve gıdaya acil ihtiyaç var. Rusya, Suriye rejimi ve müttefikleri hastaneleri okulları durmaksızın bombalıyor. Esed rejiminin amacı buradaki nüfusu yok edip etnik temizlik yaparak İdlib'deki 3 milyon insanı Türkiye'ye itmek."

Medglobal Başkanı Doktor Sahloul, Birleşmiş Milletler'in de İdlib konusunda yeterli çabayı göstermemesini eleştirdi, artık eyleme geçilmeli dedi.

Doktor Sahloul, ABD Başkanı Trump ve Kongre'nin artık Suriyeliler için bir şeyler yapmaları gerektiğini vurguladı.

