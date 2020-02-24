Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin Suriye Lirası ele geçirildi.