Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da Mehmetçiğin düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist sağ olarak yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.
Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin Suriye Lirası ele geçirildi.
Etiketler: son dakika barış pınarı harekatı tel abyadSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:13
Son Haberler
- 13:24
- 13:21
- 13:13
- 13:10
- 12:56
Sıradaki Haber
Kadın mahkum havalandırma borusundan kaçmaya çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz