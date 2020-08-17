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İdlib'de 25. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
[Fotoğraf: MSB]
Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 25. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 25. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin tamamlandığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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