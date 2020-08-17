Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığınca yapıldı.

Açıklamada, Hollanda'da bulunan Rus askeri ataşenin aracında takip cihazı bulunduğu belirtildi.

Hollanda'ya bu tür olayların engellenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu tarz hasmane eylemler, zaten zor olan ikili ilişkileri daha da güçleştiriyor." ifadesi kullanıldı.