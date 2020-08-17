Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hollanda'nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
[Fotoğraf: Reuters ]
Hollanda'daki bir Rus diplomatın aracında takip cihazı bulunmasının ardından, Hollanda'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığınca yapıldı.
Açıklamada, Hollanda'da bulunan Rus askeri ataşenin aracında takip cihazı bulunduğu belirtildi.
Hollanda'ya bu tür olayların engellenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu tarz hasmane eylemler, zaten zor olan ikili ilişkileri daha da güçleştiriyor." ifadesi kullanıldı.
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