İngiliz Reuters Haber Ajansı, sert salgın önlemleri nedeniyle Amerikalı diplomatların, Çin'den ayrılmak istediğini iddia etti. Buna göre, diplomatlar salgın kurallarında kendilerine esneklik gösterilmesini talep etti.

Washington hükümetine bu konuda Pekin'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu ancak sonuç alınamadı.

Bunun üzerine diplomatlar görev yerlerinin değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu talebi değerlendirdiği bilgisi verildi.

İddialara ilişkin Pekin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, salgın önlemlerinin bilimsel ve diplomatik anlaşmalara uygun olduğunu savundu.

Çin’in şu an dünyada en güvenli yer olduğunu öne süren Sözcü, "Amerikalı diplomatların ayrılması sadece enfekte olma risklerini artırır." ifadesini kullandı.

Salgın tedbirleri diplomat ve yabancılar için de geçerli

Çin’in salgın önlemleri ülkedeki diplomat ve yabancılar için de geçerli.

Testi pozitif çıkanlar semptom göstermese dahi önce hastanede 14 gün, daha sonra da karantina merkezinde 14 gün izole ediliyor. Pozitif çıkan çocuklar da ailelerinden ayrı izole ediliyor.

Ayrıca ülkeye girişlerde de bir ayı bulan karantina uygulaması devam ediyor.