Bulgaristan Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesine göre, 6,52 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte yüzde 88,95’i aşısız 73 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 12 bin 399 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kayıtlara geçti.

5'inci dalga yaşanıyor

Salgında 5. dalganın yaşandığı ülkede, şimdiye kadar 903 bin 676 vaka tespit edilirken, can kaybı ise 32 bin 869 oldu.

Hastanelerde halihazırda 517'si yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 327 kişi tedavi görüyor.

Aşılama kampanyasının zorluklarla ilerlediği Bulgaristan'da bugüne dek 4 milyon 115 bin doz aşı uygulandı ancak sadece 1 milyon 980 bin kişide aşılama süreci tamamlandı. Uygulanan hatırlatma dozu sayısı 580 bine ulaştı.

Aşı karşıtları sorunu

Salgına karşı önlemlerin düşük seviyede tutulduğu ülkede, sağlık yetkilileri sosyal medyada gittikçe yaygınlaşan aşı karşıtlarının propagandası ile mücadele ediyor.

Milletvekilleri, topluma örnek olmak üzere 24 Ocak'tan bu yana parlamentoya aşı sertifikası veya negatif test sonucu ile giriş yapılması kararı almıştı.

240 üyeli mecliste 13 kişilik en küçük gruba sahip popülist Yeniden Doğuş adlı, Rusya yanlısı, NATO ve Avrupa Birliği karşıtı partinin milletvekilleri ise aşı karşıtlarına öncülük yaparak parlamento binasına maske takmadan ve aşı veya test belgesi göstermeden giriyor.