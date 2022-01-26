İsrail haber sitesi Walla'ya İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Şeyh, toplantının "olumlu" bir havada geçtiğini ve iki taraf arasında ileride temasların artmasının önünü açtığını belirtti.

Şeyh, "İleride iki taraf arasındaki müzakerelere devam etmek için bu kapının açık kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "siyasi bir çözüme müzakereler sonucunda ulaşılacağına inandığı" mesajını ilettiğini aktaran Şeyh, şöyle devam etti:

"Lapid'e biz ve İsrailliler arasında bir siyasi ufuk belirlemenin önemini vurguladım. Güvenlik, ekonomi, sivil konuları görüşüyoruz ama tüm bunları bir siyasi şemsiye altına almalıyız. Aksi takdirde durum zorlaşacak."

Şeyh, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in görüşmeden haberdar olduğu bilgisini Lapid'in kendisine ilettiğini belirterek, "ileride İsrail ile müzakerelere başlama konusunda istekli olduklarını" dile getirdi.

Yerleşimci şiddeti ve UCM konuları

Filistinli Bakan, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde özellikle işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını ele aldıklarını, Lapid'in de Filistin'in işgal nedeniyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayeti konusunu gündeme getirdiğini aktardı.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.