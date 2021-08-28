Kategori 1 seviyesine yükselen Ida Kasırgası, başta başkent Havana olmak üzere Artemisa ve Pinar del Rio eyaletlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede enerji hizmetlerinin aksadığını belirterek, güney kıyı şeridinde taşkınların rapor edildiğini açıkladı.

Halka "disiplinli olma" uyarısı

Risk oluşturan bölgelerde tahliye çalışmalarına başlayan ekipler, şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığını ancak dikkatli olunması gerektiği bilgisini paylaştı.

Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ciddi bir sınamayla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, halka disiplinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Küba üzerinde etkili olması beklenen Ida Kasırgası'nın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini kaydetmişti.