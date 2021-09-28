Yemen'in Marib ve Şebve kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı. 67 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava saldırılarıyla hükümet güçlerine destek verdi. Hayatını kaybedenlerden 58'inin Husi militanı olduğu kaydedildi.

Ülkede bir günde, koalisyona ait uçakların 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Marib kenti, Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olarak biliniyor. Kentte, petrol ve doğal gaz yatakları da bulunuyor.