Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Husilere 24 saatte 20'den fazla hava saldırısı: 67 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, hükümet güçlerine Husilere düzenlediği hava saldırılarıyla destek verdi. Çatışmalarda 67 kişi hayatını kaybetti.
Yemen'in Marib ve Şebve kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı. 67 kişi hayatını kaybetti.
Çatışmalar sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava saldırılarıyla hükümet güçlerine destek verdi. Hayatını kaybedenlerden 58'inin Husi militanı olduğu kaydedildi.
Ülkede bir günde, koalisyona ait uçakların 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
Marib kenti, Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olarak biliniyor. Kentte, petrol ve doğal gaz yatakları da bulunuyor.
Etiketler: Suudi Arabistan Yemen
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